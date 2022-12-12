Vicdanları yaralayan görüntü

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Gaziantep’te, yaşlı bir kadının dalgınlıkla düşürdüğü, içerisinde bir miktar altın ve para bulunan cüzdanı, yoldan geçen 2 şahıs alarak sırra kadem bastı.

Gaziantep'te, yaşlı bir kadının dalgınlıkla düşürdüğü, içerisinde bir miktar altın ve para bulunan cüzdanı, yoldan geçen 2 şahıs alarak sırra kadem bastı. Yaşlı kadının cüzdanı düşürme anı ile biri kadının 2 şahsın yerdeki cüzdanı alma anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 9 Aralık 2022 günü Gaziantep Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, elinde poşetlerle alışverişten dönen bir yaşlı bir kadın, yolda durarak telefonla konuştuğu esnada içerisinde 3 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 800 TL bulunan cüdanı düşürdü. Cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyen yaşlı kadın yoluna devam etti. Bir süre sonra aynı güzergahtan geçen biri kadın 2 kişi ise yolda fark ettikleri cüzdanı alarak sırra kadem bastı. Yaşlı kadının cüzdanı düşürme anları ve sonrasında gelen 2 şahsın cüzdanı alarak yoluna devam etme anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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