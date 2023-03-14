Vicdansız hırsız sadaka kutusunu çaldı

Gaziantep'te bir kişi tatlı satan bir dükkanın tezgahında bulunan sadaka kutusuna para atma bahanesiyle alıp kıyafetinin içine gizledi ardından hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te bir kişi para atma bahanesiyle gittiği tatlıcı dükkanındaki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz cumartesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde bulunan bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. Bir kişi para atma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldı ardından kıyafetine gizledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden çıkıp gitti.

Şahıs bir süre sonra kasa önünde duran sadaka kutusunu yan tarafa koydu. Sonra da oradan alıp kıyafetinin içine gizleyip hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı.