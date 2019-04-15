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Virajı alamayan kamyonet devrildi: 6 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, virajı alamayan kamyonet, kaldırıma ve refüje çarparak devrildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, virajı alamayan kamyonet, kaldırıma ve refüje çarparak devrildi. Kazada kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep- Adıyaman karayolunda seyir eden M. F. D. idaresindeki 27 AIZ 41 plakalı kamyonet virajı alamayarak, önce yolun sağındaki kaldırıma, ardından da refüje çarptı. Çarpışmanın sonunda kamyonet devrilirken, içerisinde bulunan Mahmut D, Hüseyin Akif G, Yakup G., İslim Ela G. ile Müjde G. ve sürücü M.F.D. yaralandı.


Olay yerine gelen 112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Araban Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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