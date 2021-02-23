Virajı alamayan otomobil başka bir araca çarptı: 4 yaralı

Gaziantep'te virajı alamayan bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir araca çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 27 MB 1685 plakalı Ford marka otomobilin sürücüsü, virajı alamayınca kontrolünü kaybederek karşıdan gelen A.Ö. yönetimindeki 53 HC 161 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından polis ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.