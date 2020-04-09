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Virüs dinlemeyen Gaziantepliler çarşı pazara akın ediyor

Yetkililerin korona virüs salgını nedeniyle yaptığı ‘evde kal’ çağrılarına uymayan Gaziantepliler, çarşı pazara akın etmeye devam ediyor.

Yetkililerin korona virüs salgını nedeniyle yaptığı ‘evde kal' çağrılarına uymayan Gaziantepliler, çarşı pazara akın etmeye devam ediyor.


Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında kent merkezindeki işlek caddeler araç trafiğine kapatılırken, araçların giremediği caddelerde insan yoğunluğu göze çarpıyor. Kent merkezinde sakinliği ve sessizliğiyle dikkat çeken bazı caddelerde, esnaf kepenk kapatırken, yetkililerin ısrarlı çağrılarına ve uyarılarına uymayan Gaziantepliler, özellikle Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturuyor. Sosyal mesafeyi de hiçe sayan vatandaşlar, virüs tehlikesini göz ardı ediyor. Caddelerde devriye atan polis ve zabıta ekipleri ise vatandaşları evde kalmaları ve sosyal mesafeye özen göstermeleri konusunda uyarmaya devam ediyor.



“Artık bıktık bu virüsten”


Vatandaşların günlerdir süren salgın nedeniyle bıkkınlık yaşadıklarını söyleyen ve kendilerinin zor durumda olduğunu dile getiren Abdülkadir Kara isimli esnaf, “Artık bıktık. Bu virüs müdür nedir, bizi mahvetti, milleti bıktırdı. Burada 13 tane iş yeri var sadece biri açık. Biz de iş yerimizi açıyoruz ama erkenden kapatıp gidiyoruz” dedi.



“Tedbirleri alıp iş yerimizi açıyoruz”


Kunduracılık yapan Alaattin Özcan isimli esnaf ise “Tedbirlerimizi alıp iş yerimi açmaya devam ediyoruz. Devletimizin uyarılarına uymaya çalışıyoruz. Devlet ne derse doğru söyler. İş yerimizde sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ediyoruz ama alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız da gelip alışverişini yapıp gidiyor” diye konuştu.

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