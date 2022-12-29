Virüs savar Araban sarımsağı için geri sayım başladı

Gastronomi kenti Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetiştirilen ve başta korona olmak üzere tüm virüslere karşı etkisi bilinen Araban sarımsağında hasat için geri sayım başladı. Son yağışlarla birlikte yeşeren Araban sarımsağında, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak hasatta 40 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor

Gastronomi kenti Gaziantep başta olmak üzere Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan ve aromasının yanı sıra sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen Araban sarımsağı için üreticiler geri sayıma başladı. 2022 yılının bitimine günler kala Araban Ovası'ndaki sarımsak tarlarında bulunan yabani otlar temizlenirken, bölgede yağan son yağmurlarla birlikte hem üreticinin umutları hem de sarımsaklar yeşerdi. Çimlenmenin arttığı ve boy vermeye başlayan sarımsaklarda ilk hasat Mayıs ayında, son hasat ise Haziran ayında yapılacak. Mayıs hasadında tarlalardaki yeşil sarımsak toplanırken, Haziran ayında ise kuru sarımsak hasadı yapılıyor.

"9 ay boyunca nazlı bir bebek gibi büyütülüyor"

Araban Ovası'ndaki sarımsak ekili alanlarda incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, sarımsağın nazlı bir bebek gibi 9 ay boyunca ilgi ve emek istediğini belirtti. Türkiye'nin bazı bölgelerinde sarımsağın ekim ile hasat arasındaki zamanın 5 ay olmasına rağmen Araban sarımsağının ise 9 ay boyunca toprak altında kaldığını ifade eden Altun, "Araban sarımsağı naz bir bebek gibi 9 ay boyunca bakımı yapılıyor, besleniyor ve aşama aşama büyüyor. diğer bölgelerde yetiştirilen sarımsak 5 ayda hasat ediliyorken araban sarımsağı ise 9 ay gibi uzun bir süre toprak altında kalıyor. Bu da büyük diş yapısı, tadı, araması gibi birçok anlamda önemli ve olumlu faydalar sağlıyor. İçerisindeki çinko, magnezyum gibi mineraller ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, antioksidan özelliği ile önemli şifa kaynağı oluyor. Coğrafi tescili ve kalitesi ile dünyaya kendisini kanıtlayan Araban sarımsağı, önceki yıllarda olduğu gibi hem kullanıcısının hem de üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

25 bin dönümden 40 bin ton hasat bekleniyor

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'nin Araban Ovası'ndaki sarımsak üreticisi tarafından karşılandığını belirten Altun, bu yıl da geçen seneki gibi 25 bin dönüm alanda sarımsak ekimi gerçekleştiğini kaydetti. Altun, bu yıl 25 dönüm alanda ekimi yapılan sarımsaktan 40 bin ton rekolte beklendiğini kaydetti. Altun, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen Araban sarımsağımız, bu yıl önceki yıl olduğu gibi 25 bin dönüm alana ekimi yapıldı. Yine geçen yıl ki gibi 40 bin ton kuru sarımsak hasat etmeyi bekliyoruz. Her yıl bin bir zahmet ve yüksek maliyetli bakımı ile 9 aylık bir sürecin ardından sofralara gelen sarımsağa geçen yıla göre bu yıl daha fazla rağbet olacağını düşünüyoruz. Her yıl kalitesi ve sağlığa faydası nedeniyle müşteriyi, bereketi ile de üreticiyi güldüren sarımsağın, 2023 yılında da hem vatandaşın hem de çiftçinin yüzünü güldüreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.