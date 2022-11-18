Vladamir Coufal: “Güzel bir atmosferde güçlü bir rakibe karşı oynayacağız”

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen Çekya Milli Takımı futbolcularından Vladimir Coufal, yarın oynanacak Çekya-Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Coufal, kazanmak için oynayacaklarını da vurguladı.

“Yarın güzel bir atmosferde güçlü bir rakibe karşı oynayacağız”

Çekya Milli Takımı futbolcusu Vladimir Coufal, “Böyle bir maç için motivasyona ihtiyacımız yok. Güçlü rakip ve güzel bir zemin yarın bizi bekliyor. Biz de son birkaç maçta kaybetmedik. Geçmişe bakmayacağız. Önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yarın güzel bir atmosferde futbol oynayacağız” dedi.

“Türkiye kaliteli ve tecrübeli oyunculardan oluşuyor ama biz de kazanmak istiyoruz”

Türkiye milli takımının önemli ve tecrübeli oyunculardan oluştuğunu da söyleyen Coufal, “Türk milli takımı çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Bu geçmişte de böyleydi şu anda da böyle. Biz de bu maça iyi hazırlandık. Hocalarımız gerekli analizleri yaptılar. Dün hazırlık toplantıları yaptık. Yarın maç öncesinde de yapacağız. Rakibimiz güçlü ayaklardan oluşmasına rağmen çok iyi hazırlanarak kazanmak için oynayacağız” ifadelerini kullandı.

“Dünya Kupası'nda favorim Brezilya”

Dünya Kupası'nda West Ham United'dan 5 takım arkadaşının yer aldığını da söyleyen Coufal, “Dünya Kupası'nda şahsen tanıdığım 5 arkadaşım oynayacak. Bunun dışında tanıştığım birçok oyuncu da orada. Kimi destekleyeceğim konusunda kafam karışık. Ama Brezilyayı destekleyeceğim. Tahminim ve isteğim Brezilya'nın kazanması” diye konuştu.