VOC-Test Merkezi, fuarda tanıtıldı

GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi (GTO MYM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açılışını gerçekleştirdiği ‘'İstihdam Eğitim Ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı''nda stant açarak VOC-Test Merkezini ve faaliyetlerini tanıttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen “IESP SOP Projeler Fuarı”na GTO MYM'nin VOC-Test Merkezi Projesi'ni tanıtmak ve proje ile yapılan çalışmaları anlatmak için katıldıklarını dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG PRO) çerçevesinde finanse edilen GTO MYM VOC-Test Merkezimizle birlikte fuardaki yerimizi alarak, yürüttüğümüz çalışmaları anlattık, yöresel lezzetlerimizi fuar katılımcılarına tanıttık.“ dedi.

VOC-Test Merkezi hakkında konuşan Yıldırım, “Turizm, Konaklama ve Yiyecek-İçecek sektöründe; kebapçılık, pidecilik, pastacılık ve genel alan görevlisi alanlarında eğitim, sınav ve belgelendirme hizmeti verecek GTO MYM VOC-Test Merkezimiz, gastronomi sektörü için atılmış çok önemli bir adımdır. GTO olarak şehrimizin gastronomi alanındaki gücünün farkındayız. Bu doğrultuda da projeler geliştirip hayata geçiriyoruz. VOC-Test Merkezimiz de bunun en iyi örneklerinden.” ifadesini kullandı.

Gastronomi sektörünün en önemli sorunlarından birinin de nitelikli iş gücü ve standart eksikliği olduğundan yola çıkarak bu merkezi hayata geçirdiklerini aktaran Yıldırım, açıklamasına şöyle devam etti: “Bir çok meslek grubunu içinde barındıran gastronomi sektörünün dünya standartlarında hizmet vermesi, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, inovatif bakış açısı kazanması, kendini yenilemesi, gelişmesi ve vizyon kazandırılması gerekiyordu. Biz de bu düşünceyle yola çıkarak VOC-Test Merkezimizi hayata geçirdik. İnanıyorum bu merkezimiz kısa süre içerisinde sektörün en önemli çözüm ortaklarından biri haline gelecek. Yapacağımız belgelendirmelerle, eğitimlerle gastronomi sektörümüz, sektörde faaliyet gösteren işletmelerimiz seviye atlayacak; hizmet kalitemiz, nitelikli ve belgeli iş gücüyle gün geçtikçe daha da gelişecek.”

Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre Merkezinde düzenlenen fuara GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Acıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özeren ve GTO MYM Genel Müdürü Gülay Böler katıldı.