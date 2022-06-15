Voleybol turnuvasında başarılı olan üniversite öğrencilerine ödül

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda sınıflararası düzenlenen turnuvada Muhasebe ve Vergi Bölümü 2. sınıf takımı 1‘inci olurken, 2. Muhasebe ve Vergi Bölümü 1. Sınıf takımı 2'nci oldu, Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon 1. sınıf takımı ise 3'üncü oldu.Turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törende kupa, madalya ve teşekkür belgesi Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Filiz Çopuroğlu tarafından verildi.

Kupa töreninde konuşan İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Filiz Çopuroğlu,İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda teorik eğitimlerinin yanı sıra sportif faaliyetlerinin de gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Çopuroğlu, “Yüksekokulumuzda öğrencilerimizi derslerinin yansıra sportif faaliyetlere yönlendirerek spor yapmalarını sağlamak ve 19 Mayıs ruhunu yaşatmak amacıyla turnuva düzenleyerek onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz sporun barış ve kardeşlik olduğunu göstererek güzel oyunlar çıkardı. Turnuva Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bilal Erdoğan, katılım sağlayan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.