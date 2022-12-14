Voleybolda şampiyonluk kupası GKV'nin

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genç Kız Voleybol Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Okul Sporları tarafından düzenlenen "Okullar Arası Genç Kızlar (A) Voleybol Müsabakaları" final maçında rakibini 3-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genç Kızlar Voleybol Takımı, Okullar Arası Genç Kızlar (A) Voleybol Müsabakalarında şampiyonluğunu ilan ederek namağlup unvanlarını da korudular. Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Kızlar (A ) Voleybol Müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genç Kızlar Voleybol Takımı, finalde karşılaştıkları rakiplerini de 3-0'lık skorla yenerek bir kez daha şampiyonluklarını ilan etti. Şampiyonluk kupasını GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'ye götürerek mutluluklarını paylaşan sporcuları kutlayan Tiryaki, başarılarının devamını dileyerek, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, disiplinli bireyler olarak yetişmeleri için sporun psikolojik ve sosyal gelişim üzerindeki öneminin bilinciyle çalışmalarına devam etmektedir. Genç Kız Voleybol Takımımızı başarılarından dolayı kutlar, grup ve bölge müsabakalarında başarılar dileriz” dedi.