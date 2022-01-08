Volkan Demirel: "Penaltıysa Zorbay Hoca hakemliği bıraksın, değilse ben hocalığı bırakacağım"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3-1 yenildikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklama, "Penaltıysa Zorbay Hoca hakemliği bıraksın, penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım" ifadelerini kullandı. Caner Erkin'in ilk yarıdaki pozisyonu ile ilgili soruya da cevap veren Volkan Demirel, "Caner'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterebilirdi" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla, Volkan Demirel yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük 27 puanda kalırken, Gaziantep FK ise üst üste üçüncü galibiyeti alarak puanını 31'e yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, özellikle ikinci yarıda mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun oynadıklarını ve hakem Zorbay Küçük'ün maça etki ettiğini söyledi.

"Penaltıysa Zorbay Hoca hakemliği bıraksın, penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım"

Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bugün özellikle maçın ilk yarısında oyuna fazla giremediğimizi düşünüyorum. Daha sonrasında bireysel hatalarla yediğimiz iki golle mağlup duruma düştük. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduk ve erken bir gol bulduk. Daha sonra hakem kararıyla verilmeyen bir penaltımız var. Bence o pozisyon kesinlikle penaltı. Eğer penaltıysa Zorbay Hoca hakemliği bıraksın ama eğer penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Bu nettir, çünkü bizler futbolun içerisinde olan, futbol bilgisi olan insanlarız. İlk yediğimiz golde de benzer bir çekme vardı. Ona faul verilmedi ama bizim penaltı pozisyondaki hafif çekmeye faul verildi. Sonrasında da penaltımız iptal edildi. Ben yine söylüyorum eğer penaltıysa Zorbay Hoca hakemliği bıraksın ama eğer penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Benim fikrim pozisyon penaltı. O pozisyon verilse farklı şeyler konuşulacaktı. Ama ben her şeye rağmen Gaziantep takımını tebrik ediyorum. Aldıkları 3 puan hayırlı uğurlu olsun. Bizim bugün penaltımız ve verilen ilk goldeki karar tamamen yanlıştı" ifadelerini kullandı.

"Caner'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterebilirdi"

Caner Erkin'in ilk yarıdaki pozisyonu ile ilgili soruya da cevap veren Volkan Demirel, "İlk yardaki pozisyonda hakem Caner'e ikinci sarıdan kırmızı kart verebilirdi ama hakem maçın kontrolünü kaybetti. Gaziantep ekibinin de talepleri olabilir ama bugün maça etki eden pozisyon penaltı pozisyonuydu. Çünkü penaltı verilse rakip oyuncu kırmızı kart görecekti ve oyunun hakimi de biz olacaktık. Sonuca da daha rahat gidecektik" diye konuştu.