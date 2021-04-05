Vücudundaki şişkinliği kilo sandı, karnından 20 kiloluk tümör çıkarıldı

Gaziantep'te vücudundaki şişkinliği kiloya bağlayan 55 yaşındaki adamın karnından 20 kilogram tümör çıkarıldı.

Gaziantep'te vücudundaki şişkinliği kiloya bağlayan 55 yaşındaki Mehmet Hanifi Bakırcı'nın karnından ameliyatla 20 kilogramlık tümör çıkarıldı. Uzun süredir karın ağrısı ve bulantı şikayetlerinin geçmemesi üzerine hastaneye başvuran Bakırcı'nın karnından 20 kilogram ağırlığında "liposarkom" adı verilen tümör çıkarıldı.

"Üzerimden büyük bir yük kalktı"

Üzerinden büyük bir yük kalktığını söyleyen Bakırcı, şimdiye kadar pek çok doktora başvurduğunu ancak tümörün büyüklüğü nedeniyle kimsenin kendisini ameliyat etmeye cesaret edemediğini belirtti. Mehmet Hanifi Bakırcı, karın ağrısı, bulantı, karında gerginlik ve bulantı şikâyeti ile gittiği hastanede yapılan araştırmalarda karnında devasa bir tümör bulunduğunu ancak tümörün iç organlara yapışık durumda olması nedeniyle ameliyatının riskli olduğu söylenilince doktor doktor gezmeye başladı. Karnındaki ağrılar artan ve hareket edemez hale gelen Bakırcı son olarak Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne geldi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık gözetimindeki Doç. Dr. Mesut Gül, Op. Dr. Ersin Borazan, Op. Dr. Mehmet Ali Melik'ten oluşan ekip tarafından ameliyata alınan Bakırcı'nın karnından saatler süren bir ameliyatla 20 kilogram civarında tümör çıkarıldı.