Yabancı uyruklu öğrenciler GAÜN'e hayran kaldı

Estonya, Bulgaristan, Makedonya ve Çek Cumhuriyetinde öğrenim gören 28 üniversiteli öğrenci, ‘Bir Usta Bin Usta' Avrupa Birliği Erasmus Gençlik Projeleri kapsamında Gaziantep Üniversitesinde bir araya geldi.

GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Takı Tasarımı ve El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Remzi Öztekin, öğrencilerin Gaziantep ve Gaziantep Üniversitesinden memnun kaldıklarını gözlemlediklerini belirterek, Second Handinformal grubu olarak Gaziantep Üniversitesi Hukuk topluluğu öğrencilerinin yazmış olduğu proje ile Türkiye önderliğinde Estonya, Bulgaristan, Makedonya ve Çek Cumhuriyetinden Gaziantep'e gelen gençlerin çeşitli etkinliklere katıldığını söyledi. El sanatları bölümü öğrencilerinin de katılımıyla gençler arasında kültürel diyalog sağlandığını ifade eden Öğretim Üyesi Öztekin, “El Sanatları Bölümünü gezen katılımcılar üniversitemiz öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaları gözlemledi. Türk el sanatlarını gözlemlemek ve nasıl korunduğunu görmek için genç katılımcılar Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezini ziyaret etti. Burada sedef kakmacılığı, bakırcılık, abacılık, kilim dokumacılığı ve kutnu kumaşı dokumacılığını gözlemleyerek Türk El Sanatlarını somut olarak görme fırsatı elde ettiler. Bu proje ile Yabancı uyruklu öğrencilerin hem Türkçe, hem Türkiye hem de kültürümüzü yakından tanımalarına fırsat sunularak, aynı zamanda diğer öğrencilerle birlikte kültürel kaynaşma da sağlandı” diye konuştu.