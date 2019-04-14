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Yabancı yatırımcılardan Gaziantep çıkarması

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve işbirliğiyle düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) İş ve Yatırım Forumu, Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve işbirliğiyle düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) İş ve Yatırım Forumu, Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Foruma katılmak üzere Gaziantep'e gelecek yabancı yatırımcılar, bölgedeki Türk işadamları ile buluşacak


Bölgenin yatırım fırsatlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtan İpekyolu Kalkınma Ajansı, 16-19 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek iş ve yatırım forumunda, Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Katar, Ürdün, Lübnan, Sudan, Pakistan ve Yemen'de faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ile Gaziantepli iş insanlarını bir araya getirecek. Aralarında Suudi Arabistan'ın ünlü Bin Dawood Marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Abdul Khaliq Bin Dawood gibi önemli yabancı firmaların CEO'larının katılım sağlayacağı forumda, Gıda, Halı ve Ayakkabı sektörlerinde satın almalar gerçekleştirilecek.


İki gün sürecek ve ikili görüşmelerin yapılacağı forumda yatırımcılar, bölgeye yapabilecekleri yatırımlar konusunda fizibiliteler yaparak, bölgenin kalkınma ekosistemine katkı sağlayacak.

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