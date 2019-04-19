Yağışlar turizm yoluna da zarar verdi

Gaziantep'te günlerdir etkili olan sağanak yağışlar, Yavuzeli ilçesi ile tarihi yerleşim yeri Rumkale arasındaki yola da zarar verdi.

Gaziantep'te son dönemlerde kentte zaman zaman yağan yağmur, kentte etkili oluyor. Yağışlar, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi ile rumkale arasındaki turizm yoluna da zarar verdi. Yol kenarı boyunca arazilerde su birikintileri dikkat çekti.

Nizip ve Yavuzeli ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçeleri sınırlarında bulunan, Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Rumkale'nin tarihi ve turistik önemi nedeniyle yolda yama ve onarım çalışmaları yapıldı.