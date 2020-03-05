Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü

Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir uyuşturucu satıcısı suçüstü, bir şüpheli de yanında bulunan uyuşturucuyu klozete dökmeye çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye gör, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezi Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli, 2 şahsa uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda ekipler Binevler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Eve giren ekipleri fark eden diğer şüpheli yanında bulunan uyuşturucuyu klozete dökmeye çalışırken yakalandı. Evde yapılan aramada, 270 gram esrar maddesi ve bir adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ele geçirilirken uyuşturucuları satın almaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin üzerinden de 20 gram esrar ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.