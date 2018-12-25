İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalnız yaşayan adam sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evde yalnız yaşayan adam, sobadan sızan gazdan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evde yalnız yaşayan adam, sobadan sızan gazdan zehirlenerek, hayatını kaybetti.


İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Şıh Mehmet Ardıç, sabah evden çıkmayınca komşuları durumdan şüphelendi. Kapının kilitli olması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber veren komşular, Şıh Mehmet Ardıç'ı yatağında ölü buldu. Yapılan incelemelerde ise Ardıç'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.


Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Ardıç'ın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ardıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.