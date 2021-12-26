Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Araban ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Muzaffer Doğan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bir süredir yaşlı adamdan haber almayan yakınları, yaşlı adamın Kale Mahallesindeki yaşadığı eve geldi. Tüm çabalarına rağmen eve giremeyen yaşlı adamın yakınları, polis ve acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Evli ve 5 çocuk babası olan Muzaffer Doğan'ın cenazesi Araban Mezarlığı morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.