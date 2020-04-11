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Yalnız yaşayan yaşlı kadından duygulandıran bağış

Gaziantep’te yaşayan yaşlı kadın polisi arayarak, 3 bin 100 TL, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı,Gaziantep’te yalnız yaşayan yaşlı kadın 155 Polis Haber merkezinin arayarak, kendisinin yaşlı olması nedeniyle dışarı çıkamadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 bin 100 TL bağışlamak istediğini söyledi.

Gaziantep'te yaşayan yaşlı kadın polisi arayarak, 3 bin 100 TL, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı,


Gaziantep'te yalnız yaşayan yaşlı kadın 155 Polis Haber merkezinin arayarak, kendisinin yaşlı olması nedeniyle dışarı çıkamadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 bin 100 TL bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadının adres bilgilerini alan ekipler, A.Y'yi evinde ziyaret etti.


Görevli ekipler kısa süre sonra yaşlı kadının evine ulaşarak, kampanyaya bağışlamak istediği 3 bin 100 TL'lisini teslim aldı. Kampanya kapsamında açılan hesaba parayı yatıran polis ekipleri, makbuzu ise yaşlı kadına teslim etti.

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