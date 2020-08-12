Yamaçtepe evlerine yoğun ilgi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Belediye tarafından imara açılan ve şehrin en gözde yaşam alanı arasında gösterilen Yamaçtepe Mahallesi'ndeki, konutların satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Temiz havası ile Gazianteplilerin yeni gözde yaşam alanlarından olan Yamaçtepe Mahallesi'ndeki konutlar yapılan şeffaf ihale ve korona virüs tedbirleri kapsamında sahiplerini bulurken, doğa ile iç içe şehrin gürültüsünden uzak bir yaşam tercih eden vatandaşlar buradan ev sahibi olabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Şahinbey Belediyesi tarafından Yamaçtepe Mahallesi yapılan 49 konutun satışına 497 dosya ile başvuru yapıldı. Emsallerinin milyonlarca liraya satıldığı Yamaçtepe Konutları kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlara vatandaşlara satışa sunuldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından oluşturulan Yamaçtepe Mahallesi şehrin en gözde yerlerinden birisi. Şehrin batı kısmından havanın ilk geldiği, bir tarafta Sof Dağının bir tarafta Yamaç Tepe Ormanı ve Burç Ormanı arasında kalan mahalle doğa ile iç içe yaşam imkanı sunuyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından imara açılarak yeniden yapılan Yamaçtepe Mahallesi 12 Milyon m2 alan üzerine kurulu, 120 bin kişinin yaşayacağı Yamaçtepe Mahallesi'ne 3 Milyon m2'nin üzerinde yol çalışması yapıldı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Ayrıca Yamaçtepe Mahallesinin yanında bulunan Yamaçtepe Tabiat Parkı, Şahinbey Belediyesi tarafından kiralanarak, burada 120'ye yakın gencin konaklayabileceği, hoşça vakit geçirebileceği gençlik kampı yapılıyor. Ormanın diğer kalan kısmına ise vatandaşların piknik yapabilmeleri için oyun alanları, mangal yerleri ve oturma alanları yapılıyor.