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Yanarak ölen iki kardeş yan yan defnedildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi.


Olay, dün Nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Sara Al Alu çocuklar üşümesin diye sobayı yaktıktan sonra annesinin evine gitti. Çocuklar uyuduğu sırada sobadan çıkan alevler yangına neden oldu. Kısa sürede odayı kaplayan alevlerin arasında kalan iki kardeş feci şekilde hayatını kaybetti.



Otopsi sonrası defnedildiler


Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip'e getirilen 1,5 yaşındaki Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman Alu, kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Cenazede acılı baba Vahit Alu, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.


Cenazeden sonra gazetecilere açıklamada bulunan baba, olayın kendisi işte olduğu sırada yaşandığını söyledi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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