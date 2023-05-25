İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yangın tüpleri içerisinde eroin sevkiyatı

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu 24 Mayıs tarihinde Şahinbey ilçesinde bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.