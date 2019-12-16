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Yankesici önce kameraya ardından polise yakalandı

Gaziantep’te yankesicilik yöntemiyle bir vatandaşın cep telefonunu çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.

Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle bir vatandaşın cep telefonunu çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.


Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 15 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde kalabalıktan faydalanan şüpheli, bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yaparak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Kimliği belirlenen şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yankesicilik şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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