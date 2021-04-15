Yankesicilik zanlısı yakalandı

Gaziantep'te 3 yankesicilik olayını gerçekleştiren şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 farklı adreste yankesicilik yapan bir şahsın tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık yapmak için kalabalık ortamları seçen zanlı, mağazalarda alışveriş yapan vatandaşların cep telefonunu çaldı. Zanlı önce kameralara daha sonra polise yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yankesicilik anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.