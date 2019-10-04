Yapı ve İnşaat Fuarında uzman isimler sektörü anlatıyor

Bu kapsamda Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Ersoy tarafından “Onarım ve Güçlendirme” konulu seminer düzenlendi.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Ersoy, binaların depreme karşı onarılması ve güçlendirilmesi sırasında durum teşhisinin iyi yapılması gerektiğini belirtti. Prof. Ersoy, "Aksi takdirde güçlendirmenin yarardan çok zararı olabilir" dedi.

Binalardaki güçlendirme çalışmalarının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Uğur Ersoy, "Onarım ve güçlendirme yapılacak binada durum saptanması son derece önemli. İyi bir tıp doktoru ameliyata girişmeden önce hastanın durumunu çok dikkatli şekilde incelemelidir. Tanı ve teşhisin iyi yapılması lazım. Aksi takdirde verilen ilaç yarar yerine kötü sonuçlar verebilir. Onun için binanın durumunu iyi incelemek lazım. Hele depremden sonra bu işi yapıyorsak ve binada hasar varsa, hasarın nedenini kesin olarak tespit etmeden hiçbir girişimde bulunmamamız gerekir. Bir binayı inceledikten sonra mühendisin karara varması lazım. Önüne gelen onarım ve güçlendirme yapmamalı. Onarım ve güçlendirme gerçekten uzmanlık isteyen bir konu. Bu konuda çok fazla bilinmeyen var" diye konuştu.

Seminerler, 4 Ekim saat 17.00'da “Kazıklı Temel Uygulama ve Yapım Şekilleri1” konusunda Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ve 5 Ekim saat 17.00'da “Enerji Tüketimi ve Örnek Uygulamalar” konusunda Prof. Dr. Yusuf Arayıcı'nın sunumları ile devam edecek.