Yaralama olayının zanlısı kovalamaca ile yakalandı

Gaziantep'te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca anları bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde İ.S. isimli vatandaşın ateşli silahla yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan M.R.T. isimli şahıs kovalamaca sonucu çarşı mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan şahsın 2 adet tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalanırken, kovalama anına ait görüntüler bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Araçların arasında yakalanan şüpheli şahıs elindeki 2 adet tabancayı arabanın altına attığı ve bekçiler tarafından yakalandığı görüldü. Yakalanan M.R.T. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.