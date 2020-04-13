Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye-Karapınar Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaş köy okulunun bahçesinde yaralı halde bir leylek buldu. Yaralı leyleği bulan Malik Ünlü, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Zabıta ekipleri leyleği İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti. Leyleğin tedavi sonrası tekrar yaşam olanı olan doğaya salınacağı açıklandı.