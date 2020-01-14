Yaralı köpeğe jandarma sahip çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde aracın çarpmasıyla yaralanan sahipsiz köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı.

Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi'ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye attıkları esnada bir park içerisinde hareketsiz yatan bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden ekipler, yaptıkları araştırmada köpeğin on gün önce bir aracın çarpması sonucu yaralandığı bilgisine ulaştı. İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi yetkililerine haber veren jandarma, yaralı köpeğe sahip çıktı. Yaralı köpek yetkililer tarafından parktan alınarak Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneğine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yaralı köpeğe yardımcı olmanın mutluluğu ile karakola geri döndü.

Köpeğin tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından sahiplenileceği belirtildi.