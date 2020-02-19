Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler

Gaziantep'te ilkokul öğrencileri trafik kazasında yaralanan köpeğin üşümemesi için altına örtü sererek, üzerini montlarıyla örttü

İslahiye ilçesinde Cevdet Mahalle İlkokulu çevresinde plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği yaralandı. Öğle paydosunda evlerine yemek yemeye giden bir grup öğrenci, okula dönerken yaralı ve çaresizce kaldırımda bekleyen köpeğe yardım için harekete geçti. Köpeğin yaralandığını anlayan öğrenciler hemen okula koşarak, Okul Müdürü Yardımcısı Nermin Aslanoğlu'ndan yardım istedi. Aslanoğlu'nun yardımıyla okulda bulunan masa örtülerinden birini alan öğrenciler köpek üşümesin diye örtüyü köpeğin altına serdi. Öğrencilerden biri de üzerindeki montu çıkararak yaralı hayvanın üzerine örterken önüne de yiyecek bir şeyler koydu. Okul Müdür Yardımcısı Aslanoğlu ise telefonla İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezine ulaşarak yardım istedi.

Gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan köpek tedavi altına alındı.

Okul Müdürü Yardımcısı Nermin Aslanoğlu yaşadıklarını anlatarak, "Öğle paydosunda evlerinden dönen çocuklar kapının önünde yaralı bir köpek gördüklerini söyledi. Köpeğin üşüdüğünü söyleyerek, benden örtü istediler. Örtüyü bulup, dışarı çıktığımda tüm öğrenciler köpeğin başında toplanmış halde gördüm. Yaralı hayvanlan için bir şey yapmak isteyen öğrencilerden bir kaçı verdiğim örtüyü altına serdi, bir başka öğrenci de üzerindeki montu çıkararak köpeğin üzerini örttü. Hemen İslahiye Belediyesini arayarak, ekiplerden yardım istedim. Tabi çocukların duyarlılığı beni çok etkiledi. Soğuk havaya rağmen biri montunu çıkarmış, köpeğin üzerini örttü, bir diğeri benden örtü istedi, altına serdi" diye konuştu.

Ekiplerin gelmesi ile öğrenciler okullarına dönerken, tedavisine başlanan köpeğin ayağında ve vücudunun arka kısmında belirli bölgelerinde zedelenme olduğu belirlendi.