Yardım almaya gelenleri soyan hırsızlar yakalandı

Gaziantep'te Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yardım talebinde bulunmak için gelen vatandaşları soyan yankesiciler yapılan operasyon sonucu yakalandı. Birçok kişiyi mağdur eden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfı içerisinde artan hırsızlık olayları sonucu inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra 2 yankesiciyi tespit etti. Ekipler yankesicilerin kalabalıktan faydalanarak ve el çabukluğu ile yardım talebinde bulunmaya gelen 4 kişinin cep telefonlarını ve cüzdanlarını çaldıklarını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği M.F.K. ve A.P. isimli şüphelileri yaptıkları operasyon sonucu gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.