Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı

yılı geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününde olan 50 çift ile aynı sofrada bir araya getirdi. Genç çiftlere kendi evliliğinden edindiği deneyimleri aktaran Başkan Fadıloğlu, genç çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evliklerinde yarım asırlık bir zaman dilimini geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününü yaşayan 50 çift ile akşam yemeğinde Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran'da ağırladı. Tecrübe aktarımına dayalı etkinlikte kendilerinden deneyimli kişilerle birlikte yemek yiyen ve sohbet eden genç çiftler, önemli tavsiyeler dinlediler. Uzun yıllar devam eden huzurlu ve mutlu evliliklerin sırlarının paylaşıldığı programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kendi evlilik deneyimlerini genç çiftlere anlattı. Yaptığı konuşmayı örnekler vererek zenginleştiren Başkan Fadıloğlu, mutlu ve huzurlu bir evliliğin nasıl devam edeceğine dair düşüncelerini, tecrübelerini genç çiftlere aktardı. Programa katılan tüm çiftlerle hatıra fotoğrafı çekinen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her çifte fincan takımı hediye etti.

"Temel eğitim ailede verilir"

Tecrübenin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ben öncelikle davetimize icabet ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte 50 yılını dolduran çiftleri, 50. gününü yaşayan genç çiftlerimizle bir araya getirmek istedik. Gençlerimizin, büyüklerimizden alacakları nasihatler çok önemlidir. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aile müessesi, ne kadar güçlü olursa ülke o kadar güçlü olur. Maalesef yakın tarihte ‘çekirdek aile' diye diye geniş aileleri ortadan kaldırdık. Şu anda Türkiye ile ilgili hangi konuyu tartışırsak tartışalım, sonunda mesele nitelikli insan olmaya geliyor. O nitelikli insanın yetişmesi de aile ortamıyla doğru orantılıdır. Eğitimin tamamını yalnızca okuldan beklemek kadar yanlış bir şey yoktur. Temel eğitim, ailede verilir. Ailenin de geniş aile olmasıyla o çocukların gelişmesine katkı sağlaması çok önemlidir. Anne, baba, ömrünü senin için veriyor, ondan sonra sen evlat oluyorsun. Arkanı dönüp gidiyorsun, yok böyle bir şey. Karşılıksız veren sadece Allah'tır ve diğer taraftan da anne babadır. Hiçbir kimse birinin kendisinden üstün olmasını istemezmiş. Ancak anne ve baba, evladının kendisinden üstün olmasını istermiş. Böyle bir değere karşı, biz bu silsileyi yeniden inşa etmezsek bizim huzurlu olmamız mümkün değil. Ben burada özellikle genç çiftlerimize hassaten bunu açıklama ihtiyacı hissettim. Lütfen hayat benim hayatım demeyin, hayat bizim hayatımız diyeceğiniz sorumluluğunuz olan anneniz, babanız, kayınpederiniz, kayınvalideniz var. Dünyaya gelme sebebiniz olanlar var. Onlara karşı öncelikli sorumluluklarımızı yerine getirmek gerek. Allah; muhabbetinizi daim eylesin, birliğinizi daim eylesin, sağlık, sıhhat, mutluluk ve afiyet versin. Genç evlilerimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin, büyüklerimize de torunlarının gününü görmeyi nasip etsin.”

"Hiç sevgimizi yitirmedik"

Evliliğinde 50. yılı geride bırakan Muazzez Kaygısız, “Eşim ile 52 yıllık evliyiz. 52 yıldan beridir hiçbir zaman bir birimize olan sevgimizi, saygımızı yitirmedik. Sanki daha dün gibi evliymişiz gibi hissediyoruz. Bunu da saygı ve sevgiye borçluyuz. 3 oğlum ve 3 gelinim var, 7 torunum var. Aynı zamanda çocuklarım ve gelinlerim de birbirilerine hep aynı sevgi ve saygı çerçevesinde davranırlar. Birbirinize karşı sevgi ve saygıyı eksiltmediğiniz sürece evliliğiniz bir ömür boyu sürecektir. Aile arasında elbette kavga olur, kavgalar evin tuzu biberidir fakat hiçbir zaman kavgayı büyütmemeniz gerekir. Biriniz sinirliyse değireniz alttan almasını ve kavgayı yatıştırmasını bilmeli. Ben, yeni evli çiftlerimize şunu belirtmek istiyorum. Anne, babanıza nasıl sevgi ve saygıda kusur etmiyorsanız, eşinizin anne ve babasına da aynı sevgi ve saygıyı göstermeniz gerekir. Sevgi, saygı içerisinde olduğunuz müddetçe hiçbir zaman evliliğinize zarar gelmez. Ben, bugün bizleri bir araya getiren değerli Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yeni evli çiftlerimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bir ömür mutlu bir evlilik yaşamak istediğini kaydeden Nilüfer Çetin, “Bugün burada bulunduğumuz için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. 50 günlük evliyiz, biz bile 50 günün nasıl geçtiğinin farkında bile değiliz. Burada büyüklerimizden nasihatler alıyoruz. Onların tecrübeleriyle inşallah eşimle ben de bir ömür boyu sevgi ve saygı çerçevesinde evliliğimizi yürütürüz. Ben, böylesine anlamlı bir organizasyon düzenleyen Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.