Yarıyıl tatili sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek

4 ay süren yoğun eğitim-öğretim dönemi sonunda öğrenciler, 2 haftalık dinlenme sürelerini hem öğrenip hem de eğlenecek.

20 Ocak 2023 tarihinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 1. dönemi için çalacak son ders zilinin ardından yarıyıl tatiline girecek olan çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin yoğun maratona verilen molayı en verimli şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak adına sportif aktivitelerle dolu bir program hazırlayan Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin ruhsal ve zihinsel olarak 2. döneme en iyi şekilde başlamaları noktasında büyük destek verecek.

2 haftalık tatil süresi boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan gençlik kampı etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, akıl ve zeka oyunları şenlikleri, beceri koordinasyon parkurları, branşa özgü yetenek yarışmaları, hızlı satranç turnuvaları, geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri ve turnuvalarla ile öğrencilerin sevdikleri aktivitelerle buluşturacak olan Şehitkamil Belediyesi, katılımcı öğrencilere etkinlikler esnasında çeşitli armağanlarda bulunacak.

"Motivasyonları yükselecek"

Yarıyıl tatilinde gerçekleştirecekleri etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin yüksek bir motivasyonla 2. döneme başlayacaklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Öğrencilerimizin yüksek bir motivasyon ve enerji ile 2. döneme başlamaları için içeriği kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle dolu bir tatil programı hazırladık. 2 haftalık süre zarfında farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle öğrencilerimizi tesislerimizde misafir edeceğiz. Alanında uzman eğitmenlerimiz nezaretinde gerçekleştirilecek çalışmalarda öğrencilerimiz, bu molayı öğrenerek, eğlenerek ve sağlıklı bir şekilde değerlendirecek. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu bir tatil dönemi diliyorum.”