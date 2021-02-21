İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasa dışı silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı

Gaziantep’te bir ikameti silah atölyesine çevirerek kuru sıkı tabancaları gerçeğe çeviren şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir ikameti silah atölyesine çevirerek kuru sıkı tabancaları gerçeğe çeviren şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıksorut Mahallesi'nde bir ikameti silah atölyesine dönüştüren şahsa yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kuru sıkı silahları gerçek silahlara çeviren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, ikamette yaptıkları aramada 2 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda tabanca malzemesi ve silah çevirmede kullanılan aparatlar ele geçirdi. Yakalanan şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.