İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasak devrede, vatandaş evinde

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İslahiye sokakları boşaldı.


İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 şehirde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İslahiye ilçe merkezindeki fırın, tüpçüler ve temizlik personelleri haricinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. Yasak sebebi ile ekmek gibi ihtiyaçları olan vatandaşların 155, 156 ve 112 numaralarından aranması kaydı ile Sosyal Vefa Destek çalışanları tarafından adreslerine bırakılacağı belirtilirken camilerden yapılan anonslarla sokağa çıkma yasağı vatandaşlara hatırlatılıyor.


Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından ilçenin değişik yerlerinde görev alarak, denetim yapıyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.