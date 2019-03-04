''Yaşama Dair Kısa Bakışlar'' adlı fotoğraf sergisi açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ''Yaşama Dair Kısa Bakışlar'' adlı Fotoğraf Sergisinin açılışı Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Serginin açılış konuşmasını yapan GAÜN Genel Sekreteri Doç Dr. Ayhan Doğan, fotoğrafın önemine değindikten sonra GAÜN Cenani Konağının çok önemli sergilere ev sahipliği yaptığını söyledi. Doç Dr. Ayhan Doğan, “Güzel Sanatlar Fakültemizin değerli öğretim üyeleri sık sık sergiler düzenliyorlar bundan dolayı öğretim üyelerine teşekkür ederim” diye konuştu.

GAÜN Öğretim Görevlisi Bayram Bozhüyük, görmenin farklı araçlarından biri olan fotoğrafçılık icat edildiği günden bu yana insanoğluna değişik bilimsel çalışmalarda yardımcı olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Bozhüyük, fotoğrafçılığın, endüstri devrimiyle beraber makina çağının sanata önemli katkısından biri olduğunu ifade etti.

GAÜN Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş'un da katıldığı, farklı şehirlerden de katılımın sağlandığı ve 33 eserden oluşan sergi, 10 Mart 2019 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenecek.