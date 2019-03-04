İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

''Yaşama Dair Kısa Bakışlar'' adlı fotoğraf sergisi açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ’’Yaşama Dair Kısa Bakışlar’’ adlı Fotoğraf Sergisinin açılışı Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ''Yaşama Dair Kısa Bakışlar'' adlı Fotoğraf Sergisinin açılışı Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.


Serginin açılış konuşmasını yapan GAÜN Genel Sekreteri Doç Dr. Ayhan Doğan, fotoğrafın önemine değindikten sonra GAÜN Cenani Konağının çok önemli sergilere ev sahipliği yaptığını söyledi. Doç Dr. Ayhan Doğan, “Güzel Sanatlar Fakültemizin değerli öğretim üyeleri sık sık sergiler düzenliyorlar bundan dolayı öğretim üyelerine teşekkür ederim” diye konuştu.


GAÜN Öğretim Görevlisi Bayram Bozhüyük, görmenin farklı araçlarından biri olan fotoğrafçılık icat edildiği günden bu yana insanoğluna değişik bilimsel çalışmalarda yardımcı olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Bozhüyük, fotoğrafçılığın, endüstri devrimiyle beraber makina çağının sanata önemli katkısından biri olduğunu ifade etti.


GAÜN Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş'un da katıldığı, farklı şehirlerden de katılımın sağlandığı ve 33 eserden oluşan sergi, 10 Mart 2019 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.