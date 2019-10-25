Yaşlı kadın Gaziantep'te yeniden şifa buldu

Osmaniye'de mide kanaması şikayeti ile başvurduğu hastanede kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısı bulunduğu için riskli görülüp müdahale edilmeyen 88 yaşındaki kadın, getirildiği Gaziantep'te yeniden sağlığına kavuştu.

Osmaniye'de yaşayan ve kusma şikayeti ile hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Zeynep Kirkit'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısı bulunduğu için riskli görülüp gerekli müdahale yapılamayınca hasta, ailesi tarafından Osmaniye'den Gaziantep'te bulunan Özel Anka Hastanesi'ne götürüldü. Burada Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı tarafından yapılan müdahaleyle mide kanaması durdurulan hastaya 5 ünite kan ve 3 ünite plazma verildi.İç Hastalıkları Uzmanı Seyfi Yılmaz ile Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından da muayene edilen hastada kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliğine bağlı yaygın ödemlerinin bulunduğu ve kalçasında çatlak olduğu tespit edildi.

Başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuşan Zeynep Kirkit, 10 gün sonra taburcu olmanın sevincini yaşadi. Zeynep Kirkit'in kızı Güllü Kirkit, "Annemiz hayatını kaybedecek diye çok korktuk. Neyse ki doğru bir tercih yapıp, hastamızı Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne getirdik. Annemiz burada yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndü. Hastane yönetimi ve doktorlarına çok teşekkür ederiz" dedi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Seyfi Yılmaz, tedavi altına alınan hastanın sağlık durumu ile ilgili ise, "Hastamız bize geldiğinde mide kanaması vardı. Bunun yanı sıra kalp yetmezliği ve kalp yetmezliğine bağlı ileri derecede solunum sıkıntısı çekiyordu. Diyabet ve hipertansiyonu da bulunan hastamızın yaygın ödemleri mevcuttu. Vücudunda 7-8 litre sıvı vardı. Tiroid fonksiyonları bozuktu. Yaşı ve hastalıkları nedeniyle riskli görüldüğü için müdahalede bulunulmayan hastamızın mide kanamasını durdurduk, ayağındaki şişlik ve akciğerindeki sıvıları tamamen boşalttık. Tiroid hormonlarını ve şeker değerini normal düzeye getirdik. Hastanemize geldiğinde 6 gram olan hemoglobini 12 grama çıkan hastamızı, gayet sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz" diye konuştu.