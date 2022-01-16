Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki yalnız yaşayan 70 yaşındaki yaşlı kadın evin ölü bulundu.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi Kerzin Caddesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Fatma Avcı'dan haber alamayan yakınları, yaşlı kadını kontrol etmek için evine gitti. Eve gittikten sonra yaşlı kadını yerde hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 70 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Nizip Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.