Yaşlı kadından Başkan Fadıloğlu'na “hayırlı olsun” ziyareti

Yerel seçim ziyaretleri kapsamında evini ziyaret ettiği 80 yaşındaki Zeynep Türk'ü Şehitkamil Belediye Başkanı seçildikten sonra makamında ağırlayan Rıdvan Fadıloğlu, iade-i ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında halkın verdiği destekle üçüncü kez Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Rıdvan Fadıloğlu, makamında ‘hayırlı olsun' ziyaretleri kapsamında tebrikleri kabul etmeyi sürdürüyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun son konuğu 80 yaşındaki Zeynep Türk oldu. Başkan Fadıloğlu'nu tebrik eden Türk, yeni görev dönemi için Fadıloğlu'na başarı temennisinde bulundu. Zeynep Türk, yanında getirdiği çiçeği Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na armağan etti. Başkan Fadıloğlu, hediye için teşekkür etti ve Türk'ün elini öperek hayır duası istedi. Sıcak bir sohbet sonunda Fadıloğlu ile Türk, hatıra fotoğrafı çekindi.

“Allah, hiçbir zaman başkanımızı ve devletimizi başımızdan eksik etmesin”

Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun yeniden Şehitkamil Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Zeynep Türk, “Ben yalnız yaşayan biriyim, Başkanımız, her zaman beni evimde ziyaret ederek, halimi hatırımı sorardı. Ben de bugün Başkanımızı ziyaret etmek istedim. Tekrar Şehitkamil Belediye Başkanı seçildiği için çok mutluyum, Allah, hayırlı ve uğurlu etsin. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı ve devletimizi başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.