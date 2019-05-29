Yaşlı ve engelli evlerinde bayram temizliği

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan özel ekip ile yaşlı ve engellilerin evlerine giderek, bayram temizliği yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Yaşama Destek Birimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşlıları ve engellileri unutmadı. İhtiyaçlıların Ramazan Bayramı'nı, daha hijyenik bir ortamda geçirmesini sağlamak amacıyla ev temizliği ve kişisel bakım çalışması yürüten ekipler, taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

Çalışmalarıyla insan hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz Dostu Kent” söylemini icraatlarıyla destekliyor. Şehirde yaşayan ihtiyaç sahiplerine de şefkat elini uzatan büyükşehir, Ramazan Bayramı öncesinde her kesimin hayır duası alıyor.

Kişisel bakımlarını da özel ekipler yapıyor

Yaşlıların ve engellilerin evlerine özel temizlik ekiplerini gönderen büyükşehir belediyesi tarafından bay ve bayan kuaförlerle engelli ve yaşlıların kişisel bakımları da yapılıyor. Ekipler, her türlü ihtiyacı karşılanan kimsesiz engelli ve yaşlıların saç ve sakal traşını da yapıyor. Büyük bir coşkuyla bayramı bekleyen 84 yaşındaki görme engelli Cesim Kaynak, bayram hazırlarının Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Allah razı olsun, görmeyen gözlerimize ışık oldu. Çocuğum yok, çocuğum oldu. Evimizi temizletiyor, tıraşımı yaptırıyor, duyduğum kadarıyla 2 çocuğu varmış Allah onların gününü göstersin kendisine. Kendisinden memnunuz, bütün memleket memnun, Allah eksikliğini vermesin, biz bu kadar hizmetleri ücretsiz alıyoruz, daha ne isteyelim? Gözümüz görmüyor ama vicdanımız rahat” dedi.

Kas hastası Yakup ve Halil Karadağ kardeşler ise, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve tüm belediye çalışanlarının bayramını kutladı.