Yataklı tedavi hizmetleri başladı

33 Uzman hekim ve 70 hemşire ile hizmet veren hastanede ameliyatların ardından yataklı tedavi hizmetleri de verilmeye başlandı. Hastanenin acil servisi de 24 saat vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti veriyor.

410 yataklı olacak

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ertuğrul Kılıç, personel ve araç-gereç ihtiyaçları hızla tamamlanarak, hastanenin diğer bölümlerinin de hizmete açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başhekim Kılıç, toplamda 410 yataklı olarak planlanan hastanenin, özellikle bölgemizde büyük ihtiyaç duyulan yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve taş kırma merkeziyle önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti.

Taş kırma ünitesi de hizmet verecek

Özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitesinin büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başhekim Kılıç, "Toplamda 45 yeni doğan, 42 de yetişkin yoğun bakım ünitemiz olacak. Yeni doğan yoğun bakım ünitemizin 38 yatağı üçüncü seviye olacak. Yine ilimizde kamu hastaneleri içerisinde sadece üniversite hastanesinde bulunan taş kırma ünitesi de hastanemizde yakın bir tarihte hizmete girecektir" şeklinde konuştu.

Gaziantep Milletvekilleri, Vali Davut Gül ve Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı'ya hastaneye olan desteklerinden dolayı teşekkür eden Başhekim Kılıç, "Bölgemizin en modern hastanelerinden biri olan Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nin bir an önce tüm birim ve bölümleri ile vatandaşların hizmetine sunulması için bizlere her aşamada büyük destek olan milletvekillerimize, valimize ve sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.