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Yavuzeli ilçesinde yoğun sis

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan ve bugün de devam eden soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan ve bugün de devam eden soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.


Yavuzeli'nde iki gündür etkili olan sis nedeniyle Gaziantep-Adıyaman karayolunda görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisli havada araçlarını düşük hızda kullandı. Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğine ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Ekipleri ise, sürücülere sis lambalarını yakmaları ve buzlanmaya dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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