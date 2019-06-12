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Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın göreve başladı

Yavuzeli İlçesine yeni atanan Kaymakam Ramazan Taşkın 10 Haziran’da görevine başladı.

Yavuzeli İlçesine yeni atanan Kaymakam Ramazan Taşkın 10 Haziran'da görevine başladı.


Kaymakam Taşkın, 28.03.1991 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlkokul, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa' da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 2014 yılında mezun oldu.


2015 yılında Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışma hayatına başlayan Taşkın, 2016 yılında Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde Denetmen Yardımcısı olarak çalıştı. 18.03.2019 tarihinde Aydın'da Kaymakam Adayı olarak Aydın Valiliği emrine atandı. Samsun Vezirköprü ve Uşak Banaz ilçelerinde Refiklik Stajını yapan Kaymakam Ramazan Taşkın, 10.06.2019 tarihinde Yavuzeli İlçesinde görevine başladı.

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