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Yavuzeli Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde Bekir Sakar güven tazeledi

Ziraat odası başkanlık seçimi 45 üyenin, 39’unun katılımı ile İlçe Seçim kurulu tarafından yapıldı.

Ziraat odası başkanlık seçimi 45 üyenin, 39'unun katılımı ile İlçe Seçim kurulu tarafından yapıldı.


Yavuzeli Ziraat Odası Başkanlık seçiminde tek aday kurucu Başkan Bekir Sakar oldu. Oy verme işlemi saat 17:00 de sona erdi. Seçime tek aday olarak giren Bekir Sakar, 39 oyla Ziraat Odası Başkanı Seçildi. Sakar yaptığı açıklamada ilçede 6 bin 100 çiftçinin bulunduğunu ve kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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