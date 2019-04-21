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Yavuzeliler, gökkuşağının keyfini çıkardı

Günlerdir sağanak yağmurun etkili olduğu Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yağışların hemen ardından gökyüzünü, gökkuşağı renklendirdi.

Günlerdir sağanak yağmurun etkili olduğu Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağışların hemen ardından gökyüzünü, gökkuşağı renklendirdi.


Günlerdir etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle zor günler geçiren Yavuzeliler, gelen bahar mevsimi ile birlikte güneşin keyfini çıkarıyor. Yağışların hemen ardından beliren gökkuşağı ile ilçe semaları rengarenk bir görünüme kavuştu.


Henüz kara bulutların dağılmadığı ilçeyi saran gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu.

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