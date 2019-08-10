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Yavuzeliler, mezarlıkları ziyaret etti

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar, arefe günü dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar, arefe günü dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.


Arefe günü yapılan mezarlık ziyaretinde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dualar edip ağaçları suladı. Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını su döküp temizledi. Bu sırada aileleriyle mezarlığa gelen çocukların da mezarlar üzerine bırakılan şekerleri topladığı görüldü.

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