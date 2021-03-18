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Yavuzeli'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Etkinlikler Atatürk büstüne Çelenk sunulması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Yavuzeli ilçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarını tek tek ziyaret etti.


Programa İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Volkan Şenocak, İlçe Emniyet Amiri İsmail Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, daire amirleri ve az sayıda öğrenci katıldı.

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