İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavuzeli'nde 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.


Tören, Saat:10:00'da Atatürk anıtına Yavuzeli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Aldemir'in çelenk sunumuyla başlandı. Çelenk sunma programına, Yavuzeli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Aldemir, korona virüs sebebiyle sosyal mesafeye uyarak az sayıda Okul İdarecileri katıldı. Saygı duruşu istiklal marşının okunmasının ardından program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.