Yavuzeli'nde 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı

Yavuzeli Rumkale konferans salonunda 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Müdürler ve Öğretmenler Toplantısına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Şube Müdürü Mehmet İlbey, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki resmi ve özel eğitim kurumu tüm müdürler ve öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda açılış konuşmasını Şube Müdürü Mehmet İlbey yaptı. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, 2019-2020 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi konuşmasını yaparak, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapılan konuşmaların ardından tüm katılımcılara Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik polis memuru Ömer Aşkın tarafından öğretmenlere trafik eğitim semineri verildi.