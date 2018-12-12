Yavuzeli'nde 24 saatte 4 mevsim yaşandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 24 saat içerisinde 4 mevsim birden yaşandı. İlçede önce yağmur, sonra dolu yağdı, şimdi ise güneş açtı.

Kış koşulları ülke genelinde etkisini hissettirirken, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ise son 24 saat içerisinde 4 mevsim birden yaşandı. İlçede gece ve gündüz 2 gündür etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar iş yeri saçaklarının altına sığındı. Yaklaşık 15 saniye süren doludan sonra tekrar yağmur etkisini sürdürdü. Öğle saatlerinde yağmurun dinmesi ile birlikte güneş yüzünü gösterdi. İlçede açan güneşin ardından yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

Öte yandan ilçe merkezinden geçen çayın taşması sonucu ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Karasu Mahallesi'ni su bastı. Yağan yağmur sonrası ilçe merkezinin cadde ve sokakları adeta yıkandı.