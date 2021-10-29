Yavuzeli'nde 29 Ekim coşkusu

Yılı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 98. yılı kutlamaları sabah saatlerinden İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Yavuzeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda tören alanına geçildi. Buradaki program saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunması ile başladı. Programda İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın tüm katılımcılara hitap konuşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Öğrenciler şiirlerin okurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. Kutlama programına İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser yardımcısı Yavuz Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.